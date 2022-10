Ind vs SA: सूर्यकुमार की विध्वंसकारी पारी, मात्र 10 गेंदों पर ही बना दिए 50 रन; लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

सबसे तेज अर्धशतक

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सूर्यकुमार यादव ने आते ही चारों ओर शॉट लगाना शुरू किए। उनको तेजी से रन बनाते देख विराट कोहली ने स्लो खेलना शुरू कर दिया। सूर्या ने 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही वह भारत की ओर से टी20 में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने 2007 में 12 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। इस मैच में उन्होंने 6 गेंद पर 6 छक्के भी लगाए थे।

सबसे कम गेंदों पर टी20 में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

युवराज सिंह: 12 गेंद बनाम इंग्लैंड, डरबन- 2007

केएल राहुल: 18 गेंद बनाम स्कॉटलैंड, दुबई- 2021

सूर्यकुमार यादव: 18 गेंद बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी- 2022

The SKY show is on in Guwahati! ⚡️ ⚡️ And here are some snippets of it 🔽 #TeamIndiaDon't miss the LIVE coverage of the #INDvSA match on @StarSportsIndia | @surya_14kumar pic.twitter.com/vTSWeSJNkH— BCCI (@BCCI) October 2, 2022

T20I में सबसे कम गेंदों में 1000 रन

सूर्यकुमार ने अपनी तूफानी पारी के दौरान एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्या ने 573 गेंदों पर 174 के स्ट्राइक रेट से 1000 रन पूरे किए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, तीसरे पर कॉलिन मुनरो, चौथे पर एविन लुईस और पांचवें पर थिसारा परेरा हैं। इसे अलावा यादव टी20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले विराट कोहली और केएल राहुल ने यह कारनामा किया है।

T20I में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

573: सूर्य कुमार यादव (स्ट्राइक रेट 174) *

604: ग्लेन मैक्सवेल (स्ट्राइक रेट 166)

635: कॉलिन मुनरो (स्ट्राइक रेट 157)

640: एविन लुईस (स्ट्राइक रेट 156)

654: थिसारा परेरा (स्ट्राइक रेट 153)

.@surya_14kumar set the stage on fire 🔥 🔥 & was our top performer from the first innings of the second #INDvSA T20I. 👏 👏 #TeamIndia A summary of his knock 🎥 🔽 pic.twitter.com/S6HYFHpy9a— BCCI (@BCCI) October 2, 2022

भारत की पारी का हाल

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच पहले विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी हुई। 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा। रोहित 37 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हुए। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। राहुल 28 गेंदों पर 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली के बीच तीसरे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी हुई। 19वें ओवर की पहली गेंद सूर्यकुमार यादव रन आउट हुए। उन्होंने 22 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली। विराट कोहली 28 गेंदों पर 49 और दिनेश कार्तिक 7 गेंदों पर 17 रन बनाकर नाबाद रहे।