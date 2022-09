Suresh Raina ने आईपीएल समेत क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, अब देश-विदेश लीग में मचाएंगे धमाल

भारतीय टीम में वापसी की खबरों के बीच रैना ने केवल 33 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। रिटायरमेंट के बाद वो पिछले साल आईपीएल में जरूर खेले थे, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। IPL-15 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उन्हें टीम से रिलीज कर दिया और फिर मेगा ऑक्शन के दौरान भी वह अनसोल्ड रहे। रैना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर दिलचस्पी नहीं दिखाई।

अब रैना ने सिर्फ देश-विदेश की टी20 लीग में खेलने का मन बना लिया है। दैनिक जागरण से बात करते हुए पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कहा, ''अभी मैं दो-तीन साल और क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अब अच्छे लड़के आ गए हैं और उन्होंने टीम को अच्छे से संभाल लिया है। मैं यूपीसीए से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ले लिया। BCCI सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को भी इस बारे में सूचित कर दिया। अब मैं बाकी लीग में खेलने के लिए स्वतंत्र हूं।''

सुरेश रैना ने ट्वीट कर अपने संन्यास का ऐलान किया। दिग्गज खिलाड़ी ने लिखा,अपने देश और राज्य यूपी टीम का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान की बात है। मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करना चाहता हूं। मैं बीसीसीआई, चेन्नई सुपर किंग्स, यूपीसीए और राजीव शुक्ला सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही सभी का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया।

It has been an absolute honour to represent my country & state UP. I would like to announce my retirement from all formats of Cricket. I would like to thank @BCCI, @UPCACricket, @ChennaiIPL, @ShuklaRajiv sir & all my fans for their support and unwavering faith in my abilities 🇮🇳