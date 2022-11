IND vs NZ: बार बार एक ही गलती... श्रेयस की कमजोरी हुई जगजाहिर, बिना खाता खोले ही लौटे पवेलियन

New Zealand vs India, 3rd T20, Highlights: न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि श्रेयस शॉर्ट गेंद पर अपना विकेट गंवाया हो। पिछले कुछ मुकाबलों से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में वह इस तरह की गेंदों पर आउट होते रहे हैं। अधिकतर तेज गेंदबाज श्रेयस को शॉर्ट गेंदों से तंग करने का काम करते रहे हैं। अय्यर को अपनी इस कमजोरी पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

IND vs NZ: 66 मैचों में सिर्फ 3 अर्धशतक, फिर फ्लॉप हुए ऋषभ तो भड़के फैंस, कहा- पंत का अंत हो गया

श्रेयस अय्यर ने फिर दोहराई पुरानी गलती

शॉर्ट बॉल के खिलाफ श्रेयस अय्यर की कमजोरी को एक बार फिर उजागर किया गया। टिम साउथी ने अय्यर को स्लिप में सीधे जेम्स नीशम के हाथों कैच आउट कराया। अय्यर आईपीएल के बाद से ही रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर जिस तरह से आउट हुए उसको लेकर एक बार फिर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। छोटी गेंद के सामने स्ट्रगल करते हुए श्रेयस अक्सर अपना विकेट गंवाते रहे हैं।

Shreyas Iyer thinks ONLY about the short ball even before the delivery is bowled, he can’t continue in the team like this. Embarrassing. — Sushant Mehta (@SushantNMehta) November 22, 2022

टी-20 सीरीज में नहीं चला पंत और अय्यर का बल्ला

इससे पहले दूसरे टी-20 मुकाबले में भी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर फ्लॉप रहे थे। अय्यर महज 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। जबकि पंत के बल्ले से सिर्फ 6 रन निकले थे। भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रमक रुख अपनाए रखा। यही वजह है कि भारत के विकेट भी लगातार गिरते रहे। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले सूर्य़कुमार यादव भी इस मैच में बड़ा स्कोर नहीं बना सके। सूर्या 10 गेंदों में 13 रन बनाकर ईश सोढ़ी की गेंद पर कैच आउट हो गए।

Sanju Samson fans watching Rishabh Pant, flat pitch bully Shreyas Iyer & Ishan Kishan getting selected ahead of him in T20 despite countless opportunities & failures!#NZvsIND #RishabhPant #SanjuSamson pic.twitter.com/W4bRzmUkT1 — Vishal Verma (@VishalVerma_9) November 22, 2022

Shreyas Iyer 😂😂😂😂🙏🙏🙏 Fuck you #BCCI #ShreyasIyer Guy can’t play short balls is given opportunities like crazy. #RishabhPant idiot can’t play T20 still given opportunities. Give opportunities to #SanjuSamson — Noir (@SachStoic) November 22, 2022

Golden duck for Shreyas Iyer. — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) November 22, 2022

दोनों टीमों में शामिल थे ये खिलाड़ी

भारत: इशान किशन, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या (कप्तान), दीपक हुड्डा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल।

न्यूजीलैंड: फिन एलेन, डेवन कॉनवे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशाम, मिचेल सैंटनर, एडम मिल्न, ईश सोढी, टिम साउदी (कप्तान), लॉकी फर्ग्यूसन।

