पैगंबर मोहम्मद से जुड़े विवाद पर बोले शोएब अख्तर- हमारा जीना मरना सिर्फ उनके लिए है

Cricket

oi-Rahul Singh

कराची। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े विवाद को लेकर चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। साथ ही भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई गई। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पैगंबर मोहम्मद से जुड़े विवाद पर बड़ी बात कही है। उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया किया, जिन्होंने नुपुर के बयान पर आपत्ति जताते हुए भविष्य में ऐसी चीजों को रोकने की बात कही।

अख्तर ने ट्विटर पर लिखा कि पैगंबर मोहम्मद उनके लिए सब कुछ हैं। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। नुपुर ने बाद में अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया। वहीं शोएब अख्तर ने नुपुर को निलंबित करने के फैसले का समर्थन किया है।

यह भी पढ़ें- भले हार गया भारत, लेकिन सुनील गावस्कर ने चुनीं दो बड़ी सकारात्मक बातें

अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "पैंगबर मोहम्मद का मान-सम्मान हमारे लिए सब कुछ है। हमारा जीना मरना और कुछ भी करना सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। मैं हमारे पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती करने वाले अपमानसूचक बयानों की कड़ी निंदा करता हूं। ऐसे शर्मनाक व्यवहार के दोषी व्यक्ति को निलंबित करने के भारत सरकार के फैसले का समर्थन करता हूं। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसी चीजों दोबारा न हों, इसके लिए कदम उठाने चाहिए।"

आखिर क्या है मामला?

बता दें कि 27 मई को नुपुर एक नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल की डिबेट में कहा था कि अगर कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं तो वह भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नुपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्प्णी की, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका विरोध हुआ। कई मुस्लिम देशों ने इस मामले पर भारत सरकार से बात की और पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर नाराजगी जताई।

English summary

Shoaib Akhtar said on the controversy related to pangbar muhammad - our life to die is only for him