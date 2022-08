Asia Cup 2022 से बाहर होने के बाद भावुक हुए शाहीन शाह अफरीदी, फैंस से की यह गुजारिश

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 20 अगस्त: एशिया कप 2022 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 27 अगस्त से यूएई में टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा, वहीं दूसरे मैच में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट शुरू से पहले पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण इस इवेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी नई रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल एडवाइजरी कमेटी ने शाहीन को 4-6 सप्ताह आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में वह एशिया कप के साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से बाहर हो गए हैं।

Every player of our playing 11 is a match winner. Wishing my team the best of luck for upcoming Asia Cup.

English summary

Shaheen Shah Afridi got emotional after being out of Asia Cup 2022 requested fans keep me in your prayers for my quick recovery