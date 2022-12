अर्जुन के शतक के बाद सचिन तेंदुलकर ने दी प्रतिक्रिया, 'बेटे को रखना होगा अभी दबाव से दूर'

सचिन तेंदुलकर ने अर्जुन तेंदुलकर के पहले फर्स्ट क्लास शतक के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। वे जानते हैं दबाव बेटे को बिखेर देगा इसलिए अर्जुन को फ्री होकर खेलते देखना चाहते हैं।

Cricket

oi-Antriksh Singh

सचिन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी में अपने बेटे अर्जुन के पहले शतक पर रिएक्ट किया है। अर्जुन तेंदुलकर एक ऐसी शख्सियत के पुत्र होने का भार अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं जो भारत में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अर्जुन इस समय जिस उम्र पर हैं तब तक सचिन भारत के सीनियर और बेस्ट बल्लेबाज बन चुके थे। जाहिर है अर्जुन अब कुछ भी कर लें उनको पिता जैसी शोहरत और उपलब्धि हासिल नहीं होगी। शायद इसलिए ही उन्होंने पिता के नक्शेकदम पर चलने की जगह अपनी राह खुद खोजने की कोशिश की और एक तेज गेंदबाज बनने का फैसला किया। लेकिन यहां भी लंबी नाकामयाबी थी क्योंकि उनको आईपीएल तक का एक मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

English summary

Sachin Tendulkar does not want to put pressure on Arjun Tendulkar after he got his 1st first class century in Ranji Trophy 2022-23 for Goa