टी20 विश्वकप विजेता टीम के इस दिग्गज ने विराट कोहली को बताया बेस्ट, बोले हमारे पास अधिकार नहीं कि...

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 26 जुलाई: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर और 2007 विश्वकप विजेता टीम के खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने विराट कोहली का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विराट ने खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक साबित किया है। खराब फॉर्म से गुजर रहे विराट कोहली को ब्रेक लेना चाहिए या नहीं इस बहस पर अब उथप्पा का भी कमेंट आया है। 'क्रिकचैट पावर्ड बाय परिमच' पर उन्होंने कहा, हमारे पास उनकी स्थिति या उनकी क्षमता पर सवाल उठाने का न तो अधिकार है और न ही कोई आधार है। उन्होंने कहा, "कोहली मैच विजेता हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक साबित हुए हैं।"

English summary

Robin Uthappa came in support of Virat Kohli we do not have right to question his ability