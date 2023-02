हनुमा विहारी ने फिर से की एक हाथ से बैटिंग, दनादन चौके जड़ते हुए जीत लिया दिल

रणजी ट्रॉफी में आंध्रा के लिए खेलते हुए हनुमा विहारी के हाथ में फ्रेक्चर हो गया है, वह दोनों पारियों में सिर्फ लेफ्ट हैण्ड से बैटिंग करते दिखे।

Hanuma Vihari batting with one hand: हनुमा विहारी के लिए पिछले दो दिन बेहद खराब रहे हैं लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऐसा कर दिखाया, जिसकी हर कोई बात कर रहा है। रणजी ट्रॉफी में हाथ में फ्रेक्चर के बाद हनुमा विहारी लेफ्ट हैण्ड से बल्लेबाजी करते दिखे थे। पहली पारी में ऐसा करने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक बार फिर से यह कारनाम करेंगे। हनुमा विहारी ने दूसरी पारी में भी कुछ वही किया और शानदार शॉट भी लगाए। वह दोनों बार एक हाथ से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए।

बायाँ हाथ हुआ था फ्रेक्चर

आंध्रा और मध्य प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी में आवेश खान की गेंद से हनुमा विहारी का बायाँ हाथ फ्रेक्चर हो गया था। इसके बाद वह पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए आए तो हैरान कर दिया। विहारी ने सिर्फ दाएं हाथ से बैटिंग की और अपना स्टांस बदलते हुए लेफ्ट हैण्ड बल्लेबाजी करने लगे। इस प्रतिबद्धता को देखकर हर कोई हैरान था। हनुमा विहारी के समर्पण की हर किसी ने तारीफ की।

दूसरी पारी में जड़े शानदार चौके

दूसरी पारी में भी उनको बैटिंग करने के लिए मैदान पर आना पड़ा, आंध्रा के 9 विकेट गिरने के बाद वह अंतिम बल्लेबाज के रूप में खेलने के लिए मैदान पर आए और एक बार फिर से वही किया, जो पहली पारी में किया था। हनुमा विहारी ने इस बार आक्रामक तेवर दिखाए और 3 शानदार चौके जमाए। वह 15 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए लेकिन फैन्स का दिल जीत लिया। इस बार भी उन्होंने लेफ्ट हैण्ड से बल्लेबाजी की।

