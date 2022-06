धमाकेदार सीजन खेला, अगले साल आएंगे वापस; बटलर ने शेयर किया IPL का अनुभव

Cricket

नई दिल्ली, 3 जून: राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के सदस्यों और टूर्नामेंट के विजेता गुजरात टाइटंस को बधाई दी। गुजरात टाइटन्स (जीटी) ने 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ सात विकेट से फाइनल जीता था। आरआर बल्लेबाज बटलर ने 863 रनों के साथ सबसे बड़े रन बनाने वाले के रूप में 2022 सीजन का समापन किया।

बटलर ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 को शानदार कहा। वह फाइनल नहीं जीत पाने से निराश थे, लेकिन उन्होंने टीम से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद दिया। यह प्रशंसकों के लिए मनोरंजक सीजन था। आईपीएल 2022 का हर खेल करीबी गया और टॉप चार स्थान के लिए लड़ाई बड़ी दिलचस्प थी। इंग्लिश बल्लेबाज ने कहा कि सीजन शानदार भावना से खेला गया था।

बटलर टूर्नामेंट के स्टैंड-आउट खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्होंने टूर्नामेंट के अधिकांश हिस्सों में ऑरेंज कैप को अपने पास ही रखा। वह केएल राहुल से 247 रन आगे थे जो प्रतियोगिता में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले के तौर पर समाप्त हुए हैं।अंग्रेज दिग्गज ने कहा कि उन्हें सीजन में अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर गर्व है और अगले साल इसे जारी रखने की उम्मीद है।

It has been a really memorable season played in great spirit and a lot of fun! I am very proud of the personal achievements this season and thank everyone who has helped me through the tournament and look forward to building on it next year as we look to go that one step further!