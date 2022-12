'कोहली से बेहतर था यह बल्लेबाज पर नहीं मिली इज्जत', इंग्लैंड से मिली हार पर छलका पाकिस्तानी फैंस का दर्द

England vs Pakistan, 1st Test: पाकिस्तान की टीम को अपने ही घर पर इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट मैच में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद से पाकिस्तानी फैंस बेहद निराश हैं।

England vs Pakistan, 1st Test: पाकिस्तान की सरजमीं पर 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची इंग्लैंड की टीम ने जीत के साथ आगाज किया। टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने बहादुरी भरा फैसला लेते हुए मैच को रोमांचक बना दिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीतने का भरपूर मौका दिया। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज इस मौके को भुना नहीं पाए और इंग्लैंड के हाथों टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा।

इंग्लैंड ने 74 रन से जीता मैच

पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 74 रन से जीत हासिल की। पांचवें दिन के दो सेशन तक मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन टी के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों की खराब बल्लेबाजी के कारण टीम को हार झेलनी पड़ी। आखिरी सेशन में जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक के बाद एक सभी पाक बल्लेबाजों को पवेलियन की तरफ भेजने का काम किया।

In the beginning ,He was better than kohli .What a talent we have lost .Ahmad shahzad come Back still you can do some years for Pakistan 👍pic.twitter.com/fE6y4oQvVR#AhmadShahzad — Babar Ali Khan (@Babarniazi777) December 6, 2022

हार के बाद फैंस को याद आए अहमद शहजाद

इंग्लैंड से मिली हार के बाद पाकिस्तानी फैंस ने सलामी बल्लेबाज़ अहमद शहजाद को याद किया। करियर के शुरुआती दिनों में शहजाद की तुलना विराट कोहली से की जाती थी। अहमद शहजाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। अपने टेस्ट करियर के 14 पारियों में 47.85 की औसत से 718 रन बनाने वाले अहमद शहजाद का टेस्ट रिकॉर्ड शानदार है। फैंस शहजाद की तस्वीरें शेयर कर उनसे वापस टेस्ट क्रिकेट खेलने की गुजारिश कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि अहमद शहजाद वापस आ जाओ, आप अभी भी कुछ सालों तक पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो।

AHMAD SHAHZAD's TEST STATs He is an amazing test player who scored 982 Runs (40 avg) with the help of 3 💯 (vs NZ, Sri & Aus). The reasons why he's dropped from the Test side are still unknown but I believe he will make a strong comeback Insha Allah! #AhmadShahzad pic.twitter.com/HHUsBb4hz0 — Ali Hussain (@AliHuss18927723) December 4, 2022

Most runs for Pakistan after 8 Tests

Ahmad Shahzad in the top 5

Innings 14

Runs 718

Average 47.85#PAKvENG #AhmadShahzad pic.twitter.com/NdnsSfdpDH — Usama Qadeer 🇵🇰 (@imUsamaQadeer19) December 3, 2022

पाकिस्तान के पास था जीतने का मौका

पाकिस्तान अपने घरेलू सरजमीं पर इंग्लैंड को आसानी से हरा सकता था। अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज थोड़ा बेहतर खेलते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। रावलपिंडी के सपाट पिच जहां गेदबाजों को किसी तरह की मदद नहीं मिल रही थी, वहां बल्लेबाज आसानी से लक्ष्य को हासिल कर सकते थे। पाकिस्तान की टीम ने अपने आखिरी के 5 विकेट महज 11 रन के अंदर गंवा दिया, इससे साफ जाहिर है कि टीम के बल्लेबाजों ने मैच जीतने का इंटेट ही शो नहीं किया।

