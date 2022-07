'कोहली 3-4 महीने के लिए बाहर रहो, सब बदल जाएगा,' मुश्ताक ने दिया भूखे इंसान का उदाहरण

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 15 जुलाई: पाकिस्तान के खिलाड़ी अक्सर तब ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब विराट कोहली की फॉर्म खराब होती है। आमतौर पर वहां के पूर्व क्रिकेटर कोहली को लेकर या तो सकारात्मक बात कहते हैं या काफी नकारात्मक। इसी बीच पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली को लेकर जो ट्वीट किया वह पूर्व भारतीय कप्तान के लिए सपोर्ट दर्शाता है और इसकी सराहना की जा रही है।

English summary

Mushtaq Ahmed says Virat Kohli has to take long breat after which he will be like a hungry person