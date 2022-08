Madras Day: MS Dhoni ने फिर दिखाई दरियादिली, तारीफ करते नहीं थक रहे माही के फैंस; देखें VIDEO

दरअसल आज मद्रास (चेन्नई) 383 साल का हो गया। 22 अगस्त 1639 को तमिलनाडु में मद्रास शहर की स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल 22 अगस्त को मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन को आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक चेन्नई सुपर किंग्स ने भी सेलिब्रेट किया। सीएसके ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से खास वीडियो शेयर किया। 39 सेंकड के इस वीडियो में CSK ने वॉल ऑफ मद्रास दिखाई। इस वीडियो में धोनी की दरियादिली सामने आई।

The legends of our game who carried the spirit of our city in their strides in Yellove! 💛#MadrasDay #WhistlePodu 🦁 pic.twitter.com/s2U2g6EGq2