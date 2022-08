KL Rahul ने जीता फैंस का दिल, दूसरे मैच में जीत के बाद भी नेट्स पर घंटों बहाया पसीना

दरअसल, दूसरे मैच में 5 विकेट से मिली जीत के बाद केएल राहुल सीधे नेट्स पर पहुंचे ओर घंटों बल्लेबाजी का अभ्यास किया। मैच के बाद नेट्स पर पसीना बहाते हुए राहुल की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वाकई में भरतीय खिलाड़ी का जज्बा ये साफ दर्शाता है कि उन्होंने हार नहीं मानी है और एशिया कप की चुनौतियों के लिए भी वो तैयार हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में राहुल जरूर आगामी टूर्नामेंट से पहले बड़ी पारी खेलना चाहेंगे।

Captain #KLRahul doing practice in the nets just after today's match against Zimbabwe. He is working hard after recovering from injury. Dedication level very high senior @klrahul #ZIMvsIND pic.twitter.com/oUm9rsIp0e