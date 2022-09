IndW vs EngW: झूलन गोस्वामी को जीत के साथ भारतीय टीम ने दी विदाई, 'गार्ड ऑफ ऑनर' मिलने पर हुईं भावुक

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 24 सितंबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने शनिवार को अपने करियर का अंतिम मैच में हिस्सा लिया। लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले को भारत ने 16 रन से अपने नाम किया। इस मुकाबले में झूलन गोस्वामी बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखा सकीं। अंतिम मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जब वह मैदान पर आईं तो सभी ने तालियों के साथ उनका वेलकम किया।

Ind vs Aus: सूर्यकुमार और कोहली के पास बड़ा मौका, तीसरे टी-20 में बन सकते हैं कई रिकॉर्ड

For over 20 years Jhulan Goswami has run in, hit a length and blazed a trail.

She has bowled nearly 10,000 balls in ODI cricket, and she may just have inspired as many young girls to try cricket.

Thanks @JhulanG10, you’re an inspiration. pic.twitter.com/EMeCtAA5Wa