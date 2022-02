प्रीति जिंटा घर से देख रही हैं IPL की नीलामी, बच्चे को गोद में लेकर शेयर की ये प्यारी तस्वीर

Cricket

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 12 फरवरी: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में दो दिनों तक चलेगा, जिसमें 600 खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी और 10 टीमें इन सभी को खरीदने के लिए बेताब है। इस बार पंजाब किंग्स इलेवन और एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इस बार मेगा ऑक्शन में शामिल नहीं होने वाली हैं। लेकिन प्रीति जिंटा इस बार आईपीएल का मेगा ऑक्शन घर से देख रही हैं। प्रीति जिंटा ने मेगा ऑक्शन देखने से पहले अपनी तस्वीर शेयर की। प्रीति जिंटा ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने गोद में बेबी को लेकर बैठी हैं।

All set to watch the Tata IPL Auction. Feels amazing to have a cute warm baby in my arms instead of the red auction paddle 😂 On a serious note my heart is racing & I cannot wait for our new PBKS squad. All the best @PunjabKingsIPL 👍👍 Let’s execute our plans and stay focused. pic.twitter.com/CEPNrJgmOh