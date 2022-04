IPL 2022: दिनेश कार्तिक ने इस बार खुद को बार-बार याद दिलाया, अंदर का क्रिकेटर अभी जिंदा है

Cricket

oi-Antriksh

मुंबई, 6 अप्रैल: आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के दिनेश कार्तिक ने मंगलवार को कहा कि वह खुद को यह बताने के लिए पूरे होश में यह प्रयास कर रहे हैं कि वह अभी तक क्रिकेटर के तौर पर समाप्त नहीं हुए हैं। कार्तिक ने आईपीएल सीजन 2022 में खुद को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। वे जबरदस्त फिनिशर नजर आ रहे हैं। कार्तिक ने ताजा मुकाबले में आरसीबी को तब जिताया जब राजस्थान रॉयल्स की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी।

English summary

IPL 2022: Dinesh Karthik reveals how he use to remember himself he is not done yet