भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल के घर आया नन्हा मेहमान, ट्विटर पर दी जानकारी

मयंक अग्रवाल इस समय टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म देकर उन्हें पिता बना दिया है।

oi-Naveen Sharma

Mayank Agarwal blessed with baby: भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल इस समय टीम से बाहर चल रहे हैं। आईपीएल के अगले सीजन से पहले पंजाब किंग्स ने उनको रिलीज करते हुए शिखर धवन को कप्तान बना दिया। इस सबके बीच मयंक अग्रवाल के जीवन में एक ख़ुशी की खबर भी आई है। उनकी पत्नी ने पहले बच्चे को जन्म दिया है। इसके बारे में खुद इस क्रिकेटर ने खुलासा किया है। पत्नी और बच्चे के साथ अग्रवाल ने एक फोटो शेयर करते हुए यह खबर बताई है। (Photo: Mayank Agarwal/Twitter)

मयंक अग्रवाल ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। इसमें खुद के अलावा उन्होंने अपनी पत्नी अशिता सूद और नवजात अयांश की फोटो पोस्ट की है। मयंक अग्रवाल ने इसमें कैप्शन लिखा कि दिल से आभार व्यक्त करते हुए हम अयांश के बारे में बता रहे हैं। वह प्रकाश की पहली किरण है जो भगवान द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है और अब हमारे परिवार का हिस्सा है। मयंक ने बच्चे के जन्म की तारीख 8 दिसम्बर भी लिखा है।

With our hearts full of gratitude, we introduce Aayansh ♥️

The first Ray of light, a part of US & a Gift of God🧿🧿

08.12.2022 ♥️ pic.twitter.com/mPqW7FTSjl