IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सोशल मीडिया पर क्रेजी हुए फैंस, ट्विटर पर ला दी मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली, 4 सितंबर। बस कुछ ही देर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और हाईवोल्टेज मुकाबला शुरू हो जाएगा। इससे पहले पिछले रविवार को दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली थी। भारतीय टीम एशिया कप 2022 में खेले गए अभी तक के दोनों मुकाबलों को जीतने में सफल रही है। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी में यह टीम अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी।

IND vs PAK: 'भारत-पाकिस्तान दो देश एक जान', मैच से पहले भारतीय फैन ने बांट दिए 200 फ्री टिकट

पाकिस्तान को हराया था पहला मुकाबला

रविवार 28 अगस्त को हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 147 रन बनाए। जिसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में हार्दिक पंड्या की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत मैच को अपने नाम कर लिया था। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने सबसे अधिक 43 रन बनाए थे।

फॉर्म में नजर आए कोहली और पंड्या

लक्ष्य़ का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 35 रन, रवींद्र जडेजा ने 29 गेंदों में 35 रन और हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी खेली थी। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के लिए सबसे अधिक विकेट भुवनेश्वर कुमार ने झटके थे। इस मुकाबले में भुवी ने चार और हार्दिक पांड्या ने तीन विकेट लिए। जबकि पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद नवाज ने तीन और नसीम शाह ने दो विकेट झटकने में सफलता हासिल की।



There are many reasons to watch today's game. For me it's India's Top 3 vs Raw Pak Pace. Rohit, KL, Virat can tackle speed but with young Pak speedsters you never know. Don't miss this contest within the contest. #Indvspak

- There is never a dull moment whenever it's Pakistan Vs India today will be no different, once again it's going to be another nail biter.

Who do you think is going to be the Game Changer today??? #AsiaCupT20 #PAKvIND pic.twitter.com/yTqLJoKFRW