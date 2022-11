Ind vs NZ T20: रवि शास्त्री को हार्दिक पांड्या में दिखती है कपिल देव की छवि, कहा- 'उनके जैसा कप्तान...'

Cricket

oi-Ankur Sharma

Ravi Shastri praised Hardik Pandya (हार्दिक पांड्या): भारत और न्यूजीलैंड सीरीज का पहला टी-20 मुकाबला आज बारिश के कारण नहीं खेला जा सका। तीन मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मैच अब रविवार 20 नवंबर को खेला जाना है। आपको बता दें कि टी 20 विश्वकप मुकाबले में भारत की हुई दुर्दशा की वजह से टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी खास करके कप्तान रोहित शर्मा लोगों के निशाने पर हैं। फिलहाल न्यूजीलैंड सीरीज पर क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मेट की कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई है और लोगों को उनमें भारत के सफलतम कप्तानों में से एक कपिल देव की छवि नजर दिखाई पड़ने लगी है।

English summary

Ravi Shastri praised Hardik Pandya says he is look like Kapil Dev, he is so Energetic ahead of India vs New Zealand T20 Series.