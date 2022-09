इंग्लैंड के होटल रूम में चोरी, भारतीय खिलाड़ी के कैश-कार्ड और ज्वेलरी सब लेकर चोर फरार

नई दिल्ली, 26 सितंबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन किया। तीन मैचों की वनडे सीरीज को भारतीय टीम ने 3-0 से अपने नाम किया। ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को उसी के सरजमीं पर क्लीन स्वीप करने में कामयाबी हासिल की। भारत ने लार्ड्स में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भी 16 रन से जीत दर्ज की और 3-0 से सीरीज अपने नाम किया।

तानिया भाटिया के साथ हुई अनहोनी

भारतीय टीम की विकेटकीपर बैटर तानिया भाटिया ने सोशल मीडिया पर इस दौरे पर हुए एक घटना का जिक्र किया है। तानिया भाटिया के मुताबिक जिस होटल में वह ठहरी हुई थीं वहां उनके होटल रूम में चोरी की गई। तानिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैरियट होटल मैनेजमेंट से मैं खुश नहीं हूं। मेरे कमरे में चोरी की गई है और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी।

1/2 Shocked and disappointed at Marriot Hotel London Maida Vale management; someone walked into my personal room and stole my bag with cash, cards, watches and jewellery during my recent stay as a part of Indian Women's Cricket team. @MarriottBonvoy @Marriott. So unsafe. — Taniyaa Sapna Bhatia (@IamTaniyaBhatia) September 26, 2022

जांच होने की जताई उम्मीद

तानिया भाटिया ने आगे लिखा कि मैरियट होटल में इस तरह चोरी होना आश्चर्यजनक है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पसंदीदा होटल में अगर खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो फिर इस पर गौर किया जाना चाहिए। मैरियट होटल में कोई व्यव्स्था नहीं है। उम्मीद है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस मामले की जांच करेंगे। तानिया ने कहा कि उनके रूम से कैश, कार्ड, घड़ियां और ज्वैलरी चुराया गया।

तानिया भाटिया के रूम से गायब हुआ सामान

बता दें कि तानिया भाटिया को वनडे सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन वो टीम का हिस्सा थीं। तानिया भाटिया के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भी इस मामले पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। चोरी की इस वारदात से ईसीबी का नाम भी खराब हुआ है। वहीं इस मामले पर अभी तक ईसीबी की तरफ से किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है।

Monday, September 26, 2022, 19:15 [IST]