'आप मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जड्डू', संजय मांजरेकर और रवींद्र जडेजा के इंटरव्यू का वीडियो वायरल

नई दिल्ली, 29 अगस्त। एशिया कप के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। भारत ने पांच विकेट से इस मुकाबले को जीतकर एशिया कप का आगाज जीत के साथ किया। भारत के लिए गेंद और बल्ले से हार्दिक पंड्या ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस की, जिसके लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड भी दिया गया। हार्दिक पंड्या के लिए अलावा रवींद्र जडेजा ने भी टीम के लिए अहम 35 रन जोड़े।

मांजरेकर ने लिया जडेजा का इंटरव्यू

इस जीत के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर मांजरेकर ने रवींद्र जडेजा का इंटरव्यू लिया। उन्होंने इंटरव्यू की शुरुआत ही पुरानी बातों से की। साल 2019 के वर्ल्ड कप में जडेजा के चयन पर मांजेरकर ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद दोनों के बीच काफी नोक-झोंक देखने को मिली थी। मांजेरकर और जडेजा का यह विवाद अब तीन साल पुराना हो चुका है।

Manjrekar: "First question - You are ok to talk to me? Right, Jaddu?"

Jadeja: "Yeah, yeah (laughs). Absolutely!!"

