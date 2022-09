IND vs PAK: दीपक हुड्डा ने खेला अनोखा शॉट, एक्सपर्ट बोले पहली बार देखा, मिल रहे हैं ऐसे रिएक्शन

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 4 सितंबर। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में दीपक हुड्डा को खेलने का मौका मिला। पिछले कुछ समय से दीपक हुड्डा बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर लगातार चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ वह कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन इसके बावजूद भी वह सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं।

अनोखे शॉट की वजह से हो रहे हैं ट्रेंड

अच्छी शुरुआता के बाद भारतीय बल्लेबाजी पर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने मिडल ओवर में ब्रेक लगाने की कोशिश की। ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या के आउट होने के बाद सबकी नजरें दीपक हुड्डा पर टिकी हुई थी। दीपक हुड्डा ने 14 गेंदों में 16 रन बनाकर अहम योगदान दिया। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक अजीब शॉट खेला जिसे देखकर नॉन-स्ट्राइक पर खड़े विराट कोहली भी हैरान रह गए।

Even king kohli 👑 is enjoying that shot of Deepak hooda

वायरल हो रही है दीपक हुड्डा की तस्वीर

इस शॉट को लगाने के साथ ही दीपक हुड्डा की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। शॉट लगाने के लिए दीपक एक अलग ही तरह के पोज में चले गए थे, जिसे मजाकिया अंदाज में सोशल मीडिया पर डांसिंग स्टेप्स भी कहा जा रहा है। हुड्डा के अलावा कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी की। विराट कोहली ने एशिया कप में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने 36 गेंदों में टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 32वां अर्धशतक लगाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

I’m not hesitating to say that Deepak Hooda played the shot of the Asia Cup 🙌🏻

This level of band and #ViratKohli expression 🫶🏻

#INDvsPAK pic.twitter.com/xqznrKlUhy