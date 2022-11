IND vs ENG: ''हिटमैन' अब वो हिटमैन नहीं रहा', रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी ने तोड़ा फैंस का दिल

India vs England T20 World Cup 2022 fans troll Rohit Sharma: भारतीय टीम (Team India) के कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह वर्ल्ड कप बेहद खराब रहा है। फैंस को उम्मीद थी कि बड़े मैच यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में रोहित अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं रोहित शर्मा इस मुकाबले में 28 गेंदों में महज 27 रन ही बना सके। रोहित की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

रोहित ने की बेहद धीमी बल्लेबाजी

रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल मुकाबले में काफी धीमी बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने 28 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके की मदद से सिर्फ 27 रन बनाए। रोहित अपनी बल्लेबाजी के दौरान बिल्कुल ही लय में नजर नहीं आए। बल्लेबाजी के दौरान रोहित के बल्ले से गेंद का संपर्क सही से नहीं हो पा रहा था। रोहित ने जो चौके लगाए, उसमें भी पहले वाली टाइमिंग नजर नहीं आ रही थी।

Hitman woh hitman nahi raha #RohitSharma𓃵 — Siddhant Patel (@buddy_forever02) November 10, 2022

#RohitSharma𓃵 PLEASE COME BACK. I STARTED WATCHING CRICKET BECAUSE OF YOU. WE NEED NEED YOUR RUNS. pic.twitter.com/l0yBYXTmLf — Levi ackerman (@Leviack30594051) November 10, 2022

Even KL Rahul and Rohit sharma are not upto the mark.. — Dr.Pradeep Godmalkar (@dr_pradeep_v_g) November 10, 2022

Tuk tuk batting displayed by Indian batsman today's rohit sharma — Jagdish patil (@Always_wrong91) November 10, 2022

हिटमैन से निराश फैंस

कभी अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के दिलों में दहशत फैलाने वाले रोहित शर्मा का यह अंदाज फैंस को बिल्कुल नहीं भा रहा है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की वजह से भारत पावरप्ले में बड़ा स्कोर नहीं बना सका। फैंस ने रोहित को टैग करते हुए लिखा कि हिटमैन अब वो हिटमैन नहीं रहा। वहीं एक फैन ने रोहित पर निशाना साधते हुए लिखा कि यह टी-20 मुकाबला है टेस्ट नहीं। मैच की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था।

Big fraud Rohit Sharma ke chalte harne wala hai India, Rohit ko nikalo..

Go back India, jaisi karni waisi bharni..#Leaked #INDvsENG #ViratKohli #cryptocrash — Kunal Vishwakarma, MBA (@KunalSharma5036) November 10, 2022

Ek bhi match mein Rohit Sharma ne perform nahi kia hai. Ab bolo na usko captaincy chhodne ko. Kohli ke to hath dho kar peechhe padd gaye the out of form Ka raag alap ke. Make #ViratKohli𓃵 Captain again. — ruchi kokcha (@ruchikokcha) November 10, 2022

Dusri inning dekhe bhi ya nhi #INDvsENG #RohitSharma𓃵 — Amit Bhatia (@amit22388) November 10, 2022

दोनों टीमों में शामिल है ये खिलाड़ी

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी।

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान और विकेट कीपर), एलेक्स हेल्स, फिलिप साल्ट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, क्रिस जॉर्डन।

