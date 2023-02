IND vs NZ: 12 चौके-7 छक्के जड़ शुभमन गिल ने कोहली-रोहित को पछाड़ा, फैंस कर रहे हैं सलाम

India vs New Zealand, 3rd T20: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज के अंतिम मैच में भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींच लिया।

Cricket

oi-Amit Kumar

India vs New Zealand, 3rd T20 Shubman Gill century: भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला एक बार फिर चला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में शानदार शतक जड़कर गिल ने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है। शुभमन गिल के इस शतक से पहले ऐसी बातें तेजी से फैल रही थी कि गिल टी-20 के बल्लेबाज नहीं हैं। लेकिन उनके इस शतक ने काफी लोगों की राय को बदलने का काम किया होगा।

IND vs AUS: भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बाहर, अब इस क्रिकेटर की बदलेगी किस्मत

गिल ने 63 गेंद पर बनाए 126 रन

टेस्ट और वनडे में धमाकेदार बल्लेबाजी करने के बाद शुभमन गिल ने टी-20 में भी शतक जड़ने का काम किया है। शुभमन गिल ने 63 गेंद पर नाबाद 126 रन बनाए। गिल की इस पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में चार विकेट खोकर 234 रन बनाने में कामयाबी हासिल की। गिल ने अपनी इस पारी के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। दरअसल, भारत की ओर से टी-20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गिल अब टॉप पर आ गए हैं।

Shubman Gill in internationals: - A century in all formats.

- Youngest with a 200 in ODIs.

- Youngest with a century in all formats.

- Youngest Indian with a T20i century.

- Highest T20i individual score for India.

- Joint most runs in a 3 match ODI series. - He's just 23...!! pic.twitter.com/qoEUgkEgRN — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 1, 2023

शुभमन गिल ने रोहित-कोहली को पछाड़ा

टी-20 में भारत की ओर से सबसे अधिक 122 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था। विराट कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की पारी खेली थी। कोहली के अलावा रोहित शर्मा ने टी-20 में 118 रन बनाए हैं। लेकिन अब इन दोनों को पछाड़ते हुए गिल काफी आगे निकल गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने 126 रनों की पारी खेली। जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा टी-20 में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है।

Records are made to be broken. @imVkohli will be very happy for sure if an Indian like @ShubmanGill surpasses his records — Jatinder Bhatia (@JatinderBh) February 1, 2023

शुभमन गिल ने जीता फैंस का दिल

इस मैच में शुभमन गिल ने महज 54 गेंदों में टी-20 करियर का अपना पहला शतक पूरा किया। उनके इस शतक के बाद फैंस सोशल मीडिया पर गिल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह पिछले 17 दिन के अंदर शुभमन गिल का चौथा इंटरनेशनल शतक है। इससे पहले वह तीन वनडे शतक जड़ने का काम कर चुके हैं। शुभमन गिल भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।

1990-2010 Sachin Tendulkar's era

2010-2025 - Virat kohli's era

2020-2035- Subhman Gill era. Excellent performance S Gill

Jit liya sare Indian ka Dil 💖 pic.twitter.com/Dkdm9MHTv3 — Unique siladitya (@siladityacool) February 1, 2023

#INDvsNZ 3rd T20i

Shubman Gill : 126

Here I am saying it, Virat breaking Tendulkar's records and I believe Shubman Gill will be chasing Virat's. He is only 23 now just imagine@imVkohli pic.twitter.com/aLAkP4hvz8 — Binayak Purohit 🕉️ 🇮🇳 (@Binayak_Bk) February 1, 2023

टी-20 में शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट

शुभमन गिल 126*

विराट कोहली 122*

रोहित शर्मा 118

सूर्यकुमार यादव 117

केएल राहुल 110*

दीपक हुड्डा 104

सुरेश रैना 101

Recommended Video

Ind vs NZ: Rahul Tripathi की तूफानी पारी, Ahmedabad में कर दी रनों की बारिश | वनइंडिया हिंदी

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Fans React As Shubman Gill Slams Century Against New Zealand at Narendra Modi Stadium

Story first published: Wednesday, February 1, 2023, 21:15 [IST]