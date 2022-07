भारतीय फैंस को चुभ गई बर्मिंघम टेस्ट में टीम इंडिया की हार, बुमराह और द्रविड़ को ठहराया जिम्मेदार

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 05। बर्मिंघम टेस्ट में भारत को इंग्लैंड के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ गया है। इस हार के साथ ही पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई है। एजबेस्टन टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 378 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लैंड ने सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। इंग्लैंड की तरफ से पूर्व कप्तान जो रूट ने सर्वाधिक रन 142 बनाए तो वहीं पहली पारी में शतक जड़ने वाले जॉनी बेयरस्टो (114) ने दूसरी पारी में भी शतक लगाया। रूट और बेयरस्टो की जोड़ी ने ही भारत के हाथों से जीत को छीन लिया।

हार से टूटा फैंस का दिल

भारत की इस हार से हर हिंदुस्तानी नाखुश और गुस्से में है। सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की इस हार को लेकर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। इंडियन फैंस को यह हार बहुत दुखी कर रही है। इस हार के लिए लोग बुमराह और कोच द्रविड़ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक यूजर का कहना है कि हमारी रक्षात्मक मानसिकता और कमजोर रणनीति की वजह से हम इस मैच को हार गए।

आप भी देखिए टीम इंडिया की हार पर लोगों के रिएक्शन

This loss hurts because we didn’t even force England into bazzball, it was a cakewalk for them. Defensive mindset & weak strategy by Rahul Dravid & captain Jasprit Bumrah. #INDvENG #IndvsEng — Sushant Mehta (@SushantNMehta) July 5, 2022

The feelings of Indian fans are summed up in this video.#INDvENG pic.twitter.com/SW01KIb1lh — Top Choices (@T0PChoices) July 5, 2022

as a captain he never lost defending 150+ in 4th innings with this rubbish bowling attack. The Greatest there was, Greatest there is and the Greatest there will be. @imVkohli 🐐 #INDvENG pic.twitter.com/mXecsXwSfb — ً (@Sobuujj) July 5, 2022

Chokli is not dancing now pic.twitter.com/wUilDxwjIz — mfk (@m123f321k) July 5, 2022

This victory of team England should hurt Team India. That was too easy… #INDvENG — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 5, 2022

We were dominating test after this it went downhill #INDvENG pic.twitter.com/dJgZW9Kc06 — RAKSHIT (@Imrakshit45) July 5, 2022

