T20 मैच की तरह थी हर्ले- वार्न की प्रेमकहानी, Liplock तस्वीर ने बरपाया था हंगामा

मेलबर्न, 21 मार्च। क्रिकेट की दुनिया का बड़ा नाम रहे महान स्पिनर शेन वार्न का अंतिम संस्कार रविवार को उनके गृहनगर मेलबर्न में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में अस्सी लोगों ने शिरकत की, जिसमें वॉर्न के तीन बच्चे, माता-पिता और दोस्त शामिल हुए लेकिन वार्न को अंतिम विदाई देने एक जमाने में उनकी गर्लफ्रेंड रहीं मशहूर हॉलीवुड सुंदरी एलिजाबेथ हर्ले नहीं पहुंच पाईं, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। उन्होंने इस बारे में एक भावुक पोस्ट भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'मेरा दिल दुखता है कि मैं शेन के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाई, मैं कल रात फिल्म कर रही थी।'

English summary

Elizabeth Hurley expressed her sorrow over being unable to attend ex Shane Warne’s funeral. here is her post, please have a look, here is Liplock Love Story.