अपनी पड़ोसन से दो बार शादी करने वाले गांगुली के बारे में सहवाग ने क्यों कहा- 'ये हर जगह कब्जा कर लेते हैं?'

नई दिल्ली, 08 जुलाई। आज 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' के नाम से मशहूर सौरव गांगुली 50 साल के हो गए हैं। 8 जुलाई 1972 को जन्मे पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली इस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन कप्तानों में एक माना जाता है, ये गांगुली की कप्तानी ही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे नायाब हीरे मिले। 'दादा' के नाम से मशहूर गांगुली की छवि हमेशा बेबाक, बिंदास और बेहतरीन खिलाड़ी की रही है।

English summary

Former India captain and current Board of Control for Cricket in India (BCCI) president Sourav Ganguly turned 50 Today. Sourav Ganguly has done love marriage with his neighbor Dona. see here Why did Virender Sehwag says 'Sourav Ganguly captures everywhere?'