बेन स्टोक्स और हर्षा भोगले के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग, लड़ाई में कूदे क्रिकेट फैंस दे रहे ऐसे रिएक्शन

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में जाकर 3-0 से वनडे सीरीज अपने नाम किया। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टीम इंग्लैंड को उसी के सरजमीं पर क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। भारत यह सीरीज जीत भले ही जीत गया हो, लेकिन आखिरी मैच में मिली अंतिम विकेट को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इस सीरीज का आखिरी मैच लॉर्ड्स में खेला गया, जिसमें दीप्ति शर्मा ने मांकडिंग कर इंग्लिश महिला बल्लेबाज को आउट किया था।

VIDEO: लाइव मैच में बीच मैदान पर भिड़ गए यूसुफ पठान-मिचेल जॉनसन, एक-दूसरे को मारा धक्का और फिर...

हर्षा भोगले पर भड़के बेन स्टोक्स

दीप्ति शर्मा के मांकडिंग आउट को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कुछ दिन पहले ट्विटर के जरिए दीप्ति शर्मा को सपोर्ट करते हुए सवाल उठाने वाले पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ियों की आलोचना की थी। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की सोच पर हमला बोला था। जिसके बाद अब इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स सोशल मीडिया पर उनसे उलझ गए हैं।

What about the rest of the worlds reaction to this particular incident?

England isn’t the only cricket playing nation who have spoken about the ruling . https://t.co/DlbqlbhSAT