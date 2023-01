U-19 वर्ल्ड कप जीतते ही भारतीय टीम मालामाल, BCCI ने बड़ी इनामी राशि का किया ऐलान, पीएम मोदी ने दी बधाई

U-19 वर्ल्ड कप जीतते ही भारतीय टीम मालामाल, BCCI ने बड़ी इनामी राशि का किया ऐलान, पीएम मोदी ने दी बधाई

अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप का यह पहला एडिशन था और टीम इंडिया ने इसे जीतकर इतिहास रच दिया, भारत ने 7 विकेट से इंग्लैंड को फाइनल में हराया।

Cricket

oi-Naveen Sharma

ICC U-19 Women's World Cup: महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को 7 विकेट के बड़े अंतर से पराजित करते हुए देश को यादगार पल दिए। टीम इंडिया की खिताबी जीत के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इनामी राशि की घोषणा कर दी है। जय शाह ने ट्विटर पर इस बारे में कहा कि जीतने वाली टीम और सपोर्ट स्टाफ को बोर्ड की तरफ से 5 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी।

हिंदुस्तान की बेटियों ने बढ़ाया देश का मान, वर्ल्ड कप जीतकर शान से लहराया तिरंगा, रचा इतिहास

जय शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि भारत में महिला क्रिकेट उफान पर है और इस खिताबी जीत ने इसका कद और ऊपर कर दिया है। मुझे इनामी राशि के तौर पर टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 5 करोड़ रुपये धन राशि का ऐलान करते हुए ख़ुशी हो रही है। जय शाह ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि मैं शेफाली वर्मा और टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले अंतिम टी20 मैच के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस बड़ी उपलब्धि पर निश्चित रूप से उत्सव होना चाहिए।

Women’s Cricket in India is on the upswing and the World Cup triumph has taken the stature of women’s cricket several notches higher. I am delighted to announce INR 5 crore for the entire team and support staff as prize money. This is surely a path-breaking year. — Jay Shah (@JayShah) January 29, 2023

I invite @TheShafaliVerma and her victorious team to join us at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad and witness the third T20I on 1st February. This humongous achievement surely calls for a celebration.@BCCI @BCCIWomen — Jay Shah (@JayShah) January 29, 2023

इसके अलावा जीत मिलते ही जय शाह ने टीम की तारीफ के लिए भी ट्वीट किया और बधाई दी। उन्होंने हमारी युवा महिला क्रिकेटरों ने देश को गौरवान्वित किया है। जय शाह के अलावा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी ट्वीट करते हुए महिला खिलाड़ियों की जीत पर ख़ुशी जताई और उनको बधाई भी दी।

Congratulations to the Indian Team for a special win at the @ICC #U19T20WorldCup. They have played excellent cricket and their success will inspire several upcoming cricketers. Best wishes to the team for their future endeavours. https://t.co/BBn5M9abHp — Narendra Modi (@narendramodi) January 29, 2023

गौरतलब है कि फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम महज 68 रनों के मामूली स्कोर पर आउट हो गई थी। जवाबी पारी में खेलते हुए भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 69 रनों का स्कोर बनाया और जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया ने जीत के साथ इतिहास रच दिया।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary BCCI Secretary Jay Shah announced 5 crore rupees reward for U-19 World Cup winner Women's team

Story first published: Sunday, January 29, 2023, 20:31 [IST]