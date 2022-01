नए साल ने फिर दिया वैसा ही 'धोखा', SCG में पहले भारत और अब अंग्रेजों के सामने हाथ मलते रह गए कंगारू

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्लीः सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने लगातार दो नए सालों में ऐसा नतीजा दिया है जिसको गजब का इत्तेफाक कहा जा सकता है। इस मैदान में जरूर कुछ खास हो रहा है जो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने का काम कर रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल की शुरुआत में भारत ने सिडनी में जो टेस्ट मैच रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी की बैटिंग के दम पर ड्रा किया था वह सिडनी में ही हुआ था। कंगारू हाथ मलते रह गए थे और भारत को जीत सरीखा ड्रा हासिल हुआ था।

English summary

Ashes: Australia faced same style of frustration In SCG, first was against India and now it is England