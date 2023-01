Sagar: थाई स्पा में ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, रेट तय होते ही नॉर्थ ईस्ट की युवतियां गिरफ्तार

सागर में आकर दार्जलिंग और वेस्ट बंगाल की युवतियां देह व्यापार कर रही हैं। शुक्रवार को मकरोनिया इलाके में संचालित एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर पुलिस ने 5 युवतियों व दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

सागर का उपनगरीय इलाका मकरोनिया जिस तेजी से विकसित होता जा रहा है, उसी स्पीड से यहां अपराध और अनै​तिक कारोबार भी पनप रहे हैंं। बीते दो-तीन महीनों में यहां अलग-अलग इलाकों में सेक्स रैकेट पकड़े गए हैं। शुक्रवार को एक बार फिर यहां एक थाई स्पा सेंटर पर छापामार कर नॉर्थ ईस्ट की 5 युवतियों और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है।

ASI अपहरण कांड: पुलिस ने भाजपा नेता के भाई को जेल भेजा, गृहमंत्री कह रहे अपहरण हुआ ही नहीं!

सागर:स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार,5 लड़कियां गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मकरोनिया के दीनदयाल नगर में क्रिस्टल स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार पर महिला थाना प्रभारी रीता सिंह और मकरोनिया पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की है। मौके से 5 युवतियों सहित सहित 2 लोगों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है की पकड़ी गई सभी युक्तियां नार्थ ईस्ट से है। जो स्पा सेंटर की आड़ में अवैध काम करती थी। पुलिस को लंबे समय से इस कार्य की शिकायत मिल रही थी जिसके बाद शुक्रवार को इस स्पा सेंटर पर पुलिस ने अपने लोगो से रेकी कराई और पुष्टि होने के बाद संयुक्त रूप से छापा मारा गया।

English summary

Girls from Darjeeling and West Bengal are doing prostitution after coming to Sagar. Police raided a spa center operating in Makronia area on Friday and arrested 5 girls and two accused.