Sagar News: बीड़ी पीना महंगा पड़ा, धुएं से परेशान भाई—भतीजों के हाथों चली गई जान

जरा-जरा सी बात पर लोग परिजन की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। सागर के बीना में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें भाई और भतीजों ने मिलकर बीड़ी पीने के मामूली विवाद में चाचा की हत्या कर दी।

सागर जिले के बीना शहर में परिवार में ही मनमुटाव के चलते एक व्यक्ति को बीड़ी पहना इतना भारी पड़ गया कि उसके भाई और भतीजों ने मिलकर उसकी जान ले ली। उसके सिर पर पत्थर पट​क-पटक कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी पिता और बेटे फरार हो गए।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बीना के मस्जिद वार्ड निवासी 58 वर्षीय रमेश पिता हल्कूराम राय बीड़ी पी रहा था, इसी को लेकर उसके बड़े भाई कोमल राय और भतीजे किशन राय और गोविंद राय विवाद करने लगे। विवाद बढ़ा और कहासुनी हुई तो भाई कोमल राय और भजीते रमेश को मारने पर आमादा हो गए। बहसबाजी के बीच गुस्से में तीनों ने उस पर हमला कर दिया। पहले जमीन पर पटककर मारा और बाद में भतीजों ने उसके ऊपर पत्थर पटकर उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया। जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तक तक उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं

बीना थाना पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, उसमें आरोपियों ने अपने चाचा के द्वारा बीड़ी पीने पर विवाद किया था। बाद में मामला मारपीट तक पहुंचा और मृतक रमेश के भाई कोमल राय, भतीजे किशन राय व गोविंद राय ने उस पर पत्थर पटक दिया। आरोपी फरार हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है।

On the slightest issue, people become determined to kill their relatives. One such case has come to light in Sagar's Bina, in which brother and nephew together killed uncle in a minor dispute over smoking beedi.