PM Modi on Rewa accident: पीएम नरेंद्र मोदी ने रीवा सड़क हादसे के बाद की सहायता राशि की घोषणा

Rewa

oi-Rakeshkumar Patel

PM Modi on Rewa Accident: पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों, घायलों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। रीवा की दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की सहायता मिलेगी‌। इसकी जानकारी पीएमओ ने ट्वीट कर दी।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सोहागी पहाड़ के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई हैं। इस सड़क दुर्घटना में 40 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना रीवा जिले के प्रयागराज थाना क्षेत्र के सोहागी पहाड़ के पास हुई थी. बस एवं ट्रक में भीषण टक्कर के बाद इस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात की है।

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased in the tragic bus accident in Madhya Pradesh. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/24QEOITaL1