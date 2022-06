सीएम गहलोत ने राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- 'सच में वो लोगों के लिए परेशान हैं'

Rajasthan

oi-Ankur Sharma

जयपुर, 19 जून। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी 52 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से आज अपने जन्मदिन के जश्न को ना मनाने की अपील की थी क्योंकि उनका कहना था कि इस वक्त देश के हालात अच्छे नहीं हैं, युवागण 'अग्निपथ योजना' के विरोध में सड़कों पर हैं तो वहीं उनका मां सोनिया गांधी कोविड के चलते अस्पताल में भर्ती हैं,इस स्थिति में कोई जश्न नहीं मन सकता है।'

फिलहाल राहुल गांधी के जन्मदिन पर कोई बड़ा जश्न नहीं मना है लेकिन कांग्रेस नेताओं का सुबह से अपने प्रिय नेता को जन्मदिन की बधाई देने का सिलसिला जारी है। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनका तारीफ भी की है।

'राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई'

उन्होंने Twitter पर लिखा है कि 'राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, वह खुशियों से भरे लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दें। राहुल जी वास्तव में लोगों के लिए चिंतित हैं। मैं उनके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं।'

मोदी Govt सिर्फ लोगों का भविष्य खराब करने की कोशिश में है

आपको बता दें कि 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ आज कांग्रेस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया है। जहां केंद्र पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 'बार-बार नौकरी की झूठी उम्मीद दे कर, प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोज़गारी के 'अग्निपथ' पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में, 16 करोड़ नौकरियां देनी थीं मगर युवाओं को मिला सिर्फ़ पकोड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालत के ज़िम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं।'

Wishing a very happy birthday to @RahulGandhi ji. May he be blessed with a long and healthy life full of happiness. Rahul ji is genuinely concerned about the welfare of the people. I wish him all success in his endeavours.