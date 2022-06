1 से 8वीं तक के बच्चे करेंगे अब ब्रिज कोर्स, राजस्थान सरकार का फैसला

Rajasthan

जयपुर, 15 जून। कोरोना वायरस ने ना केवल लोगों के तन-मन का नुकसान किया बल्कि इसने बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर डाला है। करीब दो साल तक स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा है, हालांकि ऑन लाइन क्लासेज से इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी जो बात स्कूल जाकर पढ़ने की होती है, वो घर पर ऑनलाइन क्लासेज में नहीं हो सकती है।

लेकिन गुजरा वक्त वापस तो नहीं आ सकता है लेकिन आने वाले समय में बच्चों में हुई पढ़ाई की कमी को दूर किया जा सकता है और इसी वजह से राजस्थान सरकार ने इस ओर बड़ा कदम उठाया है उसने पढ़ाई का पैटर्न बदल दिया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा एक से 8वीं तक के करीब एक करोड़ बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स का ऐलान किया है, जिससे कि कोरोना काल में हुए पढ़ाई की हानि के अंतर को कम किया जा सके और इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को 75 करोड़ का बजट भी दे रखा है।

आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने बजट सत्र के दौरान ये बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि कोविड के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों के नुकसान की भरपाई के लिए स्कूली बच्चों के लिए तीन महीने के ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे पहले गहलोत सरकार ने राज्य में विद्या संबल योजना लागू भी कर दी है, जिसके जरिए अब प्राइवेट शिक्षक भी सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में बतौर गेस्ट फेकल्टी पढ़ा सकेंगे।

