राजस्थानः कौओं की बढ़ती मौत पर सरकार की चिंता बढ़ी, मंत्री लालचंद कटारिया ने बुलाई आपात बैठक

Minister Lalchand Kataria calling emergency meeting जयपुर। कोरोना काल में राजस्थान में नए संकट ने एक तरफ हड़कंप मचा रखा है। वहीं राज्य के अलग-अलग जिलों में पिछले 8 दिनों से कौवों की मौत ( Crow death ) ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर अलर्ट है। प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू ( Bird Flu ) के खतरे को भांपते हुए अब इस मामले में आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ( Minister Lalchand Kataria ) ने बताया कि बर्ड फ्लू के खतरे को गंभीरता से लेते हुए संबंधिक अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई है।

इसके अलावा मंत्री रामचंद कटारिया ने कहा कि हम इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। साथ ही इस समस्या का समाधान भी ढूंढ की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के जोधपुर, झालावाड़ और बारां में एक सप्ताह के अंदर ही 295 कौओं की मौत हो चुकी है। मौतों का यह सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा।

It's a serious matter, an emergency meeting of concerned officials has been called. We are monitoring it: Rajasthan Animal Husbandry Minister Lalchand Kataria on bird flu situation in the State