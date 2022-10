Law & Order के सवाल पर बोले CM भूपेश, UP में मंत्री के बेटे पर कार्रवाई नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 07 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष के सवालो का सीएम भूपेश बघेल ने करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा से सवाल पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में यूपी जैसी कानून-व्यवस्था चाहते हैं, जहां मंत्री का बेटा किसी को भी मार दे और किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो?

छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को विपक्ष के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े अपराध घटित हुए हैं ,सभी में पुलिस ने अपरधियों को पकड़ने में सफलता पाई है। उन्होंने आगे कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज चलता है, भाजपा शासित राज्यों में लॉ एन ऑर्डर सबके लिए अलग अलग है। उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना का ज़िक्र करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा क्या उत्तर प्रदेश की तरफ कानून व्यवस्था चाहती हैं,जहां मंत्री का बेटा किसी को कुचल दे और उस पर कोई कार्रवाई न हो?

वहीं सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वयं का नजरिया है। छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कही पर चाकू चल रहा है तो कहीं पर छुरी। यहां साधु-संतों पर हमला हो रहा है और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की तुलना उत्तर प्रदेश से करते हैं।

मूणत ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ एक खुशहाल समृद्ध राज्य है, यहां कभी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा नहीं था। छत्तीसगढ़ में हत्या कॉमन बात हो गई है. मुख्यमंत्री हर चीज का उदाहरण उत्तर प्रदेश से देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्विट करते हुए लिखा कि CG में कौन से कानून का राज चल रहा हैं भूपेश जी? बढ़ते अपराध की रोकथाम पर आपके पास कोई जवाब नहीं है।

On the question of Law & Order, CM Bhupesh said, no action was taken against the minister's son in UP