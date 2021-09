कौन हैं ओपी सोनी, जिन्हें पंजाब में डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस ने फिर चौंकाया

Punjab

चंडीगढ़, 20 सितंबर: कांग्रेस ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को पहला दलित मुख्यमंत्री बनाने के बाद ओम प्रकाश सोनी को दूसरा उपमुख्यमंत्री बनाकर एकबार फिर चौंका दिया है। ओपी सोनी पांच बार के विधायक हैं और अमृतसर सेंट्रल विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले मुख्यमंत्री से उनकी खटपट तब शुरू हुई थी, जब कैप्टन ने उनका विभाग बदल दिया था। बहरहाल, चन्नी ने भी उन्हें वही सारे विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है, जो अभी उनके पास थी। सोनी पिछला चुनाव भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीते थे। वे अमृतसर के पहले मेयर भी रह चुके हैं।

English summary

The Congress has made two deputy CM in the Charanjit Singh Channi govt in Punjab, one of which is five-time MLA Om Prakash Soni