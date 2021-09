क्या मंत्री राणा गुरजीत सिंह के चलते हिल गई पंजाब की कांग्रेस सरकार ?

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 28 सितंबर: पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कहां नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बनाने की अटकलें थीं और आज उन्हीं के चलते पंजाब में कांग्रेस की सरकार और पार्टी भारी 'तबाही' के दौर से गुजर रही है। पहले सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष छोड़ा उसके बाद नए-नवेले मंत्रियों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे की लाइन लग चुकी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय पंजाब के राजनीतक संकट को सोनिया गांधी की जगह सीधे उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ही हैंडल कर रही थीं। लेकिन, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की वहां इतनी फजीहत हो रही है कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए इस राजनीतिक संकट को संभालना बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। सवाल एक ही है कि सिद्धू ने अचानक इस तरह से इस्तीफा क्यों दिया ? अब पार्टी के अंदर से इसके पीछे जो नाम सामने आ रहा है, वह राणा गुरजीत सिंह का है।

English summary

Rana Gurjeet Singh, who has a tainted image in the Channi cabinet, is being told to be behind the resignation of Congress leader Sidhu and his close leaders and ministers in Punjab