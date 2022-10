क्या गैंगस्टर दीपक टीनू विदेश भाग गया? पुलिस के हत्थे चढ़ी उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड, 3 और सहयोगी भी आज गिरफ्तार

Punjab

oi-Vijay

बठिंडा/चंडीगढ़। गैंगस्टर दीपक टीनू फरार है। वह पंजाब पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। अब पुलिस उसे खोज रही है। उसे काबू करने के लिए एजीटीएफ और एसआईटी ने टीनू के भागने की योजना से जुड़े 3 लोगों (कुलदीप, राजवीर और राजिंदर) को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पंजाब पुलिस की ओर से आज रात को दी गई।

पंजाब पुलिस की ओर से बताया गया कि, कुलदीप कोहली पिछले 2 साल से दीपक टीनू का सहयोगी है, दोनों एक साथ जेल में बंद थे। जेल से रिहा होने के बाद, कोहली और टीनू के हरियाणा के अन्य सहयोगी सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल थे। पंजाब पुलिस ने पता किया है कि टीनू के भाग निकलने में कुलदीप का हाथ है।

इससे पहले पुलिस ने बताया था कि, गैंगस्टर टीनू की दूसरी गर्लफ्रेंड भी पकड़ी जा चुकी है। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पकड़ में आई युवती पंजाब पुलिस के वायरलेस विंग में अमृतसर में तैनात है। जांच टीम ने उससे भी पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि टीनू के फरार होते वक्त गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं थी। वहीं, जांच टीम यह पता लगाना चाह रही है कि क्या टीनू के विदेश भागने की उसे जानकारी थी? बहरहाल, पुलिस अब तक यह पता ही नहीं लगा पाई कि आरोपी टीनू देश में है या फिर विदेश भाग गया है। हालांकि, युवती ने दावा किया था कि टीनू फरार होने के 2 दिन बाद ही फर्जी पासपोर्ट के जरिये गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की मदद से देश छोड़कर जा चुका है।

'मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, भगवान ने मुझे कंस की औलादों और भ्रष्टाचार करने वालों का नाश करने के लिए भेजा है: केजरीवाल

Kuldeep Kohli an associate of Deepak Tinu for last 2 years, both were lodged in jail together. After his release from jail, Kohli & Tinu's other Haryana-based associates were involved in drug smuggling cross-border network. Further investigation is in process: Punjab Police