पंजाब को पानी, किसानों के कर्ज और MSP से जुड़ी सभी मांगें NITI आयोग की बैठक में उठाएंगे CM मान

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि, वह नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। जिसमें कई राज्‍यों के प्रमुख आएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बताया कि, उक्‍त बैठक में वो पंजाब के पानी, किसानों के कर्ज व एमएसपी से जुड़े सभी मुद्दों को उठाएंगे। उन्‍होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी निशाना साधा। मान ने कहा कि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बैठक में शामिल नहीं हुए।

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान करने का ऐलान किया। उन्‍होंने शहीद किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई। इसी मुआवजे को लेकर, सीएम मान ने किसान यूनियनों के साथ 3 अगस्त को बैठक की थी। और, महज 3 दिनों के भीतर ही उनकी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया। आज उन्‍होंने इस बारे में खुद कहा कि, 'हमने दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को अनुग्रह राशि दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि, अभी तकनीकी कारणों की वजह से 2-3 किसान बचे हैं, जिनका जल्द ही समाधान किया जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत बोले कि, उन्हें हमने करीब 200 नौकरियां भी दी हैं।

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 अगस्त को किसानों के साथ हुई बैठक में उनकी अधिकांश मांगों को मान लिया था, जिसके बाद किसानों नेताओं ने अपना प्रस्तावित धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। आज किसान परिवारों के लिए बड़ी राहत का दिन है।

