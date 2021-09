'बीजेपी से नहीं, खुद से लड़ रही कांग्रेस', कैप्टन के इस्तीफे के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया

Punjab

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, 18 सितंबर: पंजाब कांग्रेस में चल आ रही लंबे समय से आपसी कलह आखिकार शनिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के साथ अब खामोश हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैप्टन ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें (कांग्रेस अध्यक्ष) जिसपर विश्वास है, उसे मुख्यमंत्री बनाए। सिंह ने यहां तक भी कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। वहीं अब कैप्टन के इस्तीफे के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आना शुरू हो गई।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटनाक्रम पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस से यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा है कि वह भाजपा से लड़ाई लड़ेगी, जब उसके राज्य के नेता आपस में लड़ने में व्यस्त हैं।

I guess it’s too much to expect the Congress to take the fight to the BJP when its state leaders are too busy fighting amongst themselves.