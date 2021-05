नवजोत सिंह सिद्धू ने पेश किए कोटकपूरा गोलीकांड के सबूत, सुखबीर सिंह बादल ने दी थी चुनौती

Punjab

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़, मई 16। कोटकपूरा गोलीकांड को लेकर इन दिनों पंजाब की सियासत काफी गरमा गई है। दरअसल, रविवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू सबूतों के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा और घटना का वीडियो जारी किया। सिद्धू ने सबूत के तौर पर घटना का वीडियो जारी किया। आपको बता दें कि सिद्धू ने साल 2015 में कोटकपूरा चौक पर हुई फायरिंग की घटना तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई उस रात हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री की सहमति थी। सिद्धू के इन आरोपों पर सुखबीर सिंह बादर ने कहा था कि वो अपने आरोपों के सबूत पेश करें। सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू के साथ-साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और भगवंत मान को भी चैलेंज किया था।

सिद्धू ने प्रकाश सिंह बादल पर लगाए हैं गंभीर आरोप

अब सिद्धू ने घटना के वीडियो के साथ-साथ रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट भी पेश की। सिद्धू ने बताया कि जो वीडियो वो जारी कर रहे हैं, वो 2018 के सितंबर महीने का है। इस वीडियो को जारी करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा कि आप दोषी हैं, लेकिन आपको बचाया जा रहा है। सिद्धू ने कहा कि इस सीसीटीवी फुटेज को बादल सरकार के दौरान रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह कमीशन की रिपोर्ट से छुपाया गया था, लेकिन बाद में जस्टिस रणजीत सिंह जांच कमीशन में ये फुटेज सामने आई थी।

This CCTV Footage was hidden from Justice (Retd.) Zora Singh Inquiry Commission during Badal Regime. Later, dug up by Justice Ranjit Singh. I brought this footage to Public Domain, which shows role of police, acting on behest of the Badals

You are guilty but being protected! 2/2 pic.twitter.com/4ft0nbImcF