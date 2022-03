पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ते ही सिद्धू ने की 'आप' की तारीफ, बोले- माफिया विरोधी युग की शुरुआत

Punjab

oi-Vivek Singh

चंडीगढ़, 17 मार्च। पंजाब कांग्रेस प्रमुख पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तारीफ की है। पंजाब के नए सीएम भगवंत मान को बधाई देते हुए एक ट्वीट में सिद्धू ने लिखा मान ने पंजाब में एक नए माफिया विरोधी युग की शुरुआत की। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था जिसके बाद बुधवार को भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

The happiest man is the one from whom no one expects … Bhagwant Mann unfurls a new anti - Mafia era in Punjab with a mountain of expectations …hope he rises to the occasion , brings back Punjab on the revival path with pro - people policies … best always