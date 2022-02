'टुकड़े टुकड़े की राजनीति...', चन्नी की 'यूपी-बिहार भैया' वाली टिप्पणी पर प्रियंका गांधी पर भड़के हिमंत बिस्वा

Punjab

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 17 फरवरी: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने एक हाल ही के बयान में कहा है कि पंजाब में 'यूपी, बिहार और दिल्ली के भैयाओं को प्रवेश नहीं करने देंगे।' चन्नी जब ये भाषण दे रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उनके बगल में खड़े होकर ताली बजा रही थीं। चन्नी का ये भाषण वाला वीडियो बुधवार (16 फरवरी) को वायरल हो गया। अब इस बयान और प्रियंका गांधी की उसपर प्रतिक्रिया ना जाहिर करने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कटाक्ष किया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में राहुल गांधी के माता-पिता पर सवाल उठाए थे, अब उन्होंने प्रियंका गांधी पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की 'यूपी, बिहार से भैया' टिप्पणी में उनकी संलिप्तता को लेकर निशाना साधा है।



Days after her brother sermonized us on diversity & 'spirit of India', albeit brazenly ignoring North East, Smt Priyanka Gandhi is seen cheering Punjab CM Sri Charanjit S Channi on his despicable comments against people of Bihar & UP!

Hypocrisy & politics of tukde tukde at best! pic.twitter.com/U8SrqclkOe