खराब AQI की रिपोर्ट पर बोले पंजाब के CM- सिर्फ दिल्ली और पंजाब को लेकर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?

punjab latest news today: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाने का दावा करते हुए कहा कि, सूबे में अब प्रदूषण कम हुआ है। इसके अलावा उन्होंने खराब AQI की रिपोर्ट के सवाल पर भी बयान दिया। भगवंत मान ने कहा कि, हमने केंद्र को सिफारिशें दीं लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ दिल्ली और पंजाब को लेकर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि, हरियाणा और राजस्थान के कई शहर भी खराब AQI की रिपोर्ट कर रहे हैं, केंद्र इन राज्यों पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा है?

पराली जलाने पर पंजाब के सीएम ने कहा कि, हमारी सरकार आने पर किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

We gave recommendations to Centre but they didn't pay heed to them. Why are questions being raised only about Delhi & Punjab? Several cities of Haryana and Rajasthan are also reporting poor AQI, why isn't the Centre raising questions on these states?: Punjab CM on stubble burning pic.twitter.com/iHoIdzlRTq