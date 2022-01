पंजाब चुनाव में किस तरह के बन रहे हैं समीकरण, क्या दो दल ही हैं रेस में ? समझिए सियासी गणित

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंजीगढ़, 11 जनवरी 2022। पंजाब में चुनाव की तारीख का एलान होते ही सियासी समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक राज्य में दो ही सियासी पार्टियां चुनावी रण में आगे दिख रही है। आम आदमी पार्टी को 40 फ़ीसदी और कांग्रेस को 36 फीसदी वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन को 18 फीसदी वोट मिल सकता है। 6 फीसदी वोट पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन के साथी सिमट सकते हैं। आम आदम पार्टी को विनिंग ज़ोन में आने के बावजूद बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। इसके पीछे की वजह क्षेत्रीय समीकरण मानी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में स्थानीय पार्टी के तौर पर अपनी छवि नहीं बना सकी है। कांग्रेस ने दलित सीएम बनाकर मास्टर कार्ड पहले ही खेल दिया है। यही वजह है कि शिअद-बसपा गठबंधन के वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी कर सकती है।



English summary

What kind of equations are being created in Punjab assembly elections 2022, are only two parties in the race?