केजरीवाल बोले- हम सत्ता में आए तो पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा

Punjab

oi-Vijay

जालंधर। पंजाब दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, यदि हम सत्ता में आए तो पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि, मैं यह वादा करता हूं कि, हम पंजाबियों के हित में बहुत सी अच्छी योजनाएं लाएंगे और कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे।'

मैं बनिया हूं पर पहले मुझे भी वोट नहीं मिला

जालंधर में आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि, दिल्ली में उद्योगपतियों को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था...लेकिन यह धारणा बदली है। लोग अच्छा प्रत्याशी चुनना पसंद कर रहे हैं। जाति एक हो, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं खुद बनिया हूं लेकिन दिल्ली के बनियों ने मुझे कभी वोट नहीं दिया। मेरे दिल जीतने के बाद उन्होंने वोट देना शुरू किया।'

केजरीवाल ने कहा, ''पंजाब के चुनाव में हमारा समर्थन कर आप हमें 5 साल दीजिए, हम आपका भी दिल जीत लेंगे।''

जालंधर में आज केजरीवाल ने यह भी कहा कि, भगवान की पूजा करने का अधिकार सभी को है। और, मजहब किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है...इसके लिए किसी को डरा-धमकाकर दूसरा मजहब कुबूलवाना (जबरन धर्मांतरण) गलत है। मैं भी इसे गलत मानता हूं।"

Punjab Election 2022: Arvind Kejriwal ने Bhagwant Mann को लेकर कही ये बात | वनइंडिया हिंदी

केजरीवाल पंजाब में करा चुके अब तक आप के 112 उम्मीदवारों का ऐलान, जानिए किन दलबदलुओं को मिला टिकट?

केजरीवाल ने कहा, "मैं मानता हूं कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून जरूर बनना चाहिए, लेकिन इसके जरिए किसी को गलत तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए।" केजरीवाल ने ये बातें जालंधर में कहीं। यहां वह अपने समर्थकों के साथ संबोधन के लिए पहुंचे थे। चूंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ रही है और यहां उन्होंने अब तक 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतारने का भी फैसला कर लिया है। आज केजरीवाल के करीबी और पंजाब में 'आप' के सीएम चेहरे भगवंत मान ने भी चुनावी नामांकन दाखिल कर दिया है।

English summary

AAP's Arvind Kejriwal says- No new tax will be imposed in Punjab after we came into power