पंजाब: जनप्रतिनिधि के तौर पर मोदी के 20 साल, BJP चलाएगी ‘सेवा और समर्पण’ अभियान, इस तरह हो रही तैयारी

चंडीगढ़, सितंबर 15, 2021। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनप्रतिनिधि के तौर में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी और तब से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक जनप्रतिनिधि के रुप मे बीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी बीच 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा कार्यो के ज़रिए मनाती है। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।



17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम

भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 'सेवा और समर्पण अभियान' के तहत मनाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ भाजपा भी इस अभियान के तहत जनता के बीच जाकर समाज सेवा के काम करेगी। इन सेवा समर्पण कार्यों की जानकारी भाजपा चंडीगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने दी। प्रेसवार्ता में उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन, प्रदेश कार्यालय सचिव दीपक मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष रविंदर पठानिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विजय राणा भी मौजूद रहे।

'सेवा और समर्पण' अभियान का आग़ाज

अरुण सूद ने बताया कि चंडीगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस को सेवा और समर्पण अभियान के तहत मनाया जाएगा और इसके लिए 21 दिन के लिए 20 प्रकार के विभिन्न सेवा कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इस अभियान के तहत पार्टी द्वारा जिला स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएंगी, 6 रक्त दान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, 6 मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाएगा, फलों का वितरण, स्टेशनरी का वितरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन तथा राशन थैलों का वितरण, स्वच्छता कार्यक्रम, वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन, अंतोदय योजना से संबंधित सेवा कार्य, नदियों की सफाई, अनाथ आश्रम, पिंगलवाड़ा, दिव्यांग जनों को फल मिठाई कपडे व जरूरत के अन्य समान का वितरण जैसे 20 तरह के अलग अलग जन सेवा के कार्य किये जायेंगे। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित है ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और सभी कार्यकर्ता दिल से नतमस्तक होकर जन्मदिन के कार्यक्रम पूरे 21 दिन तक मनाएंगे । इन कार्यों के समुचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश सचिव तजिंदर सिंह सरां, प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन, कार्यालय सचिव देवी सिंह, दीपक मल्होत्रा को शामिल किया गया है।

प्रदेश स्तरीय कमेटियों का भी गठन

जबकि विभिन्न सेवा कार्यों के लिए 7 प्रदेश स्तरीय कमेटियों का भी गठन किया गया है। जिनमें बूथ स्तर की गतिविधियों पोस्टकार्ड, नमो ऐप, सेवा कार्य, संकल्प लेना आदि के लिए प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी, पर्यावरण संबंधी गतिविधियां नदी तालाब की सफाई, प्लास्टिक हटाना, वृक्षारोपण आदि के लिए प्रदेश सचिव डॉ हुकुमचंद, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां रक्तदान, स्वस्थ शिविर, टीकाकरण आदि के लिए डॉक्टर रुचित उप्पल, सेवा गतिविधियां फल वितरण , दिव्यांगों की सहायता, राशन बैग आदि के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती आशा जयसवाल, प्रचार गतिविधियां प्रदर्शनी, ई सत्र, हाल मीटिंग , सेमिनार, होर्डिंग के लिए प्रदेश सचिव अमित राणा , मीडिया गतिविधियां लेख, पैनल चर्चा आदि के लिए प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन, सोशल मीडिया गतिविधियां टेस्टिमोनियल, इंफोग्राफिक्स आदि के लिए आईटी विभाग के संयोजक महेंद्र कुमार निराला को प्रभारी बनाया गया है।

जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी होंगे शामिल

इसी तरह 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को बूथ स्तर पर मनाए जाने के लिए जिला अध्यक्ष रविंद्र पठानिया, जतिन्द्र मल्होत्रा, राजेंद्र शर्मा व मनीष भसीन की कमेटी का गठन किया गया है । 2 अक्टूबर गांधी जयंती के कार्यक्रमों के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम कौशिक, रामलाल बैरवा, प्रदेश प्रवक्ता नरेश अरोड़ा और जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। इनके अलावा सभी जिला, मण्डल मोर्चा, प्रकोष्ठ, विभागों के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। सभी जनप्रतिनिधी और कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे।

English summary

