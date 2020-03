Pakistan

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान ने कोरोना वायरस संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील को मान लिया है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस पर वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग का प्रस्‍ताव रखा था। शनिवार को पाक की तरफ से इस पर रजामंदी दे दी गई है। अब पाक पीएम इमरान खान के स्‍वास्‍थ्‍य मामलों में सहायक जफर मिर्जा इस कॉन्‍फ्रेंस में हिस्‍सा लेंगे। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमलों के बाद से ही भारत और पाकिस्‍तान के बीच रिश्‍ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। यह नया कदम दोनों देशों के रिश्‍तों में नरमी लाने वाला कदम साबित हो सकता है।

शनिवार को पाकिस्‍तान की तरफ से कहा गया है कि पीएम इमरान खान के विशेष सहायक जफर मिर्जा इस वीडियो कॉन्‍फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। पा‍किस्‍तान विदेश विभाग की प्रवक्‍ता आइशा फारूखी ने इस बाबत एक ट्वीट किया। उन्‍होंने अपनी ट्वीट में लिखा, 'कोविड-19 के खतरे से निबटने के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय स्‍तर पर सुनियोजित प्रयासों की जरूरत है। हमनें यह बात बता दी है कि पीएम के विशेष सहायक इस मुद्दे पर होने वाली वीडियो कॉन्‍फ्रेंस में हिस्‍सा लेंगे।' सार्क के बाकी देशों ने भी पीएम मोदी की इस अपील का स्‍वागत किया है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि कोरोना वायरस का सामना करने के लिए एक वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिए बात होनी चाहिए। साउथ एशियन देशों के दूसरे नेताओं ने इस अपील का स्‍वागत किया।

The threat of #COVID -19 requires coordinated efforts at global and regional level. We have communicated that SAPM on Health will be available to participate in the video conference of #SAARC member countries on the issue.

I would like to propose that the leadership of SAARC nations chalk out a strong strategy to fight Coronavirus.

We could discuss, via video conferencing, ways to keep our citizens healthy.

Together, we can set an example to the world, and contribute to a healthier planet.